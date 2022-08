Αναχώρησε από το λιμάνι της Οδησσού, με προορισμό τον Λίβανο, το πρώτο πλοίο που μεταφέρει ουκρανικά σιτηρά, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας. Το πλοίο αναχώρησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με Τούρκους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Η Ουκρανία, μαζί με τους εταίρους μας, έκανε ένα ακόμη βήμα σήμερα για την πρόληψη της παγκόσμιας πείνας», δήλωσε ο Ολεξάντρ Κουμπράκοφ, υπουργός υποδομών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Κουμπράκοφ, η Ουκρανία έκανε «τα πάντα» για να αποκαταστήσει τα λιμάνια και η άρση του αποκλεισμού θα δώσει στην οικονομία της Ουκρανίας ένα δισ. δολάρια σε συναλλαγματικά έσοδα.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρέτισε «την ασφαλή αναχώρηση από το λιμάνι της Οδησσού» του πρώτου πλοίου με σιτηρά που έχει μπλοκαριστεί στην Ουκρανία, δηλώνοντας «ευγνώμων στην Τουρκία που ηγήθηκε» των προσπαθειών διαμεσολάβησης.

«Η διασφάλιση ότι τα υπάρχοντα σιτηρά και τρόφιμα μπορούν να μεταφερθούν στις παγκόσμιες αγορές είναι μια ανθρωπιστική επιταγή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ελπίζει πως αυτό θα είναι το πρώτο από τα πολλά εμπορικά πλοία που θα αναχωρήσουν σύμφωνα με την υπογεγραμμένη συμφωνία και ότι αυτό θα φέρει την πολύ αναγκαία σταθερότητα και ανακούφιση στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, ειδικά στα πιο εύθραυστα ανθρωπιστικά πλαίσια».

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε σε δήλωση τη Δευτέρα ότι θα ακολουθήσουν περισσότερα πλοία, καθώς οι διαδικασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί.

Το φορτηγό πλοίο Razoni, υπό σημαία Σιέρα Λεόνε, που μετέφερε 26.000 τόνους ουκρανικού καλαμποκιού, έφυγε από το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας λίγο μετά τις 9 το πρωί, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υποδομών, μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και του ΟΗΕ.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι το Razoni θα μεταφέρει το φορτίο του στην Τρίπολη του Λιβάνου.

Είναι το πρώτο μεγάλο πλοίο που αναχωρεί από την Οδησσό από το τέλος Φεβρουαρίου, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και το ναυτικό της απέκλεισε τις εμπορικές θαλάσσιες οδούς της χώρας, εξαπολύοντας πυραυλικά πλήγματα στα λιμάνια και τις υποδομές αποθήκευσης σιτηρών και προχωρώντας σε επιθέσεις σε πλοία μεταφοράς σιτηρών.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη τα μεσάνυχτα της Τρίτης (ώρα Τουρκίας), σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων Marine Traffic. Αφού φτάσει, θα υποβληθεί σε ελέγχους από το κοινό κέντρο παρακολούθησης που στελεχώνεται από Ρώσους, Ουκρανούς, Τούρκους και αξιωματούχους του ΟΗΕ.

Επιπλέον, αναμένουν αναχώρηση άλλα 16 πλοία, δήλωσε η ουκρανική κυβέρνηση.

Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν «σθεναρά» την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας για την εξαγωγή των σιτηρών από την Οδησσό, τονίζει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, με ανάρτησή του στο Twitter.

I welcome the 1st shipment of Ukrainian grain from Odesa under the @UN-brokered deal. I thank our Ally #Türkiye for its pivotal role. #NATO Allies strongly support the full implementation of the deal to ease the global food crisis caused by Russia’s war in Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 1, 2022