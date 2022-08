Παρουσιάστηκε σήμερα, Δευτέρα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, ο χάρτης με τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα τουρκικά πλοία, προκειμένου να μεταφέρουν τα σιτηρά από το λιμάνι της Οδησσού στην Ουκρανία.

Τα πλοία θα συγκεντρώνονται έξω από το λιμάνι της Οδησσού και η πορεία που θα ακολουθούν θα είναι δυτικά της Μαύρης Θάλασσας.

Έπειτα θα κατηφορίζουν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί θα γίνεται ο τελικός έλεγχος του φορτίου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε την εκτίμηση σχετικά με τη φετινή συγκομιδή της Ουκρανίας, λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συγκομιδή της χώρας του κινδυνεύει να είναι η μισή σε σχέση με το συνηθισμένο της μέγεθος, λόγω της ρωσικής εισβολής.

«Ο βασικός μας στόχος είναι να αποτρέψουμε μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter, σημειώνοντας ότι υπάρχει τρόπος να μεταφερθούν τα σιτηρά και από εναλλακτικές οδούς.

