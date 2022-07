Ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο Γιώργος Καλλιακμάνης για τον άνδρα των ΜΑΤ που χτύπησε συλληφθέντα την ώρα που δεν αποτελούσε καμία απειλή, καθώς ήταν δεμένος πισθάγκωνα.

Ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, αφού καταδίκασε το περιστατικό που καταγράφηκε, μίλησε για τον συγκεκριμένο αστυνομικό αφήνοντας να εννοηθεί πως έχει ψυχολογικά προβλήματα.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από τη στιγμή που είναι δεμένος για να πάει εκεί ο κύριος εκεί και να τον χτυπήσει στο πρόσωπο. Οι άλλοι συνάδελφοί μου κάνουν την δουλειά τους όπως πρέπει. Μετά την μπουνιά που δέχθηκε, ένας άλλος συνάδελφος τον πλησιάζει για να δει τι γίνεται. Δεν αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα την πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών που κάνουν καλά την δουλειά τους. Αυτός δεν είναι τρόπος» είπε στην ΕΡΤ και πρόσθεσε:

«Αυτός ο άνθρωπος έχει θέματα. Δεν μπορεί να είναι σε τέτοια υπηρεσία. Ίσως να μην μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία. Θα πρέπει να μετακινηθεί σε άλλη υπηρεσία. Πρέπει να δούμε τι προβλήματα έχει. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο».

Shameful combination of brutality and cowardice from Greek Police at the #michailidis_hunger_strike Demo tonight. #free_michailidis #antireport pic.twitter.com/mKIEvLAoEd

— AlexisDaloumis (@AlexisDaloumis) July 28, 2022