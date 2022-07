«Η Ελλάδα μας βοήθησε ξανά για την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας. Από τη γειτονική χώρα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη έχουν σταλεί στην Αλβανία για να σβήσουν τις φλόγες στο όρος Τσίκα», γράφει η αλβανική ιστοσελίδα gazetadita (η φωτογραφία, επάνω, συνοδεύει το άρθρο της).

Την είδηση ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Αλβανία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η βοήθεια από την Ελλάδα ήρθε μετά από αίτημα της Αλβανίας μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Η κατάσταση στο βουνό Τσίκα χειροτέρευε και οι φλόγες πλησίασαν το τουριστικό χωριό Δρυμί.

«Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα είναι ήδη καθ’ οδόν προς την Αλβανία για να σβήσουν τις φωτιές στο όρος Τσίκα. Η υποστήριξη έρχεται μετά από αίτημα για βοήθεια από την Αλβανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της #EU. Πάντα εκεί σε ώρα ανάγκης! #StrongerTogether» αναφέρεται στην ανάρτηση.

2 firefighting planes from #Greece🇬🇷 are already on their way to #Albania 🇦🇱 to put out the fires on the Çika mountain. The support comes following the request for assistance from Albania via the #EU Civil Protection Mechanism🇪🇺. Always there in time of need! #StrongerTogether https://t.co/Z0XtYH7g0g

— EU in Albania (@EUinAlbania) July 14, 2022