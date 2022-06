Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα ένα βίντεο, που υποτίθεται ότι δείχνει έναν Ισραηλινό πολίτη, ο οποίος κρατείται αιχμάλωτος στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και επτά χρόνια.

Η δημοσιοποίηση αυτών των εικόνων, για πρώτη φορά μετά την αιχμαλωσία του άνδρα αυτού, φαίνεται ότι εντάσσεται στην προσπάθεια της Χαμάς να πιέσει το Ισραήλ για να προχωρήσει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων. Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου έχουν παγώσει.

Στο βίντεο, διάρκειας 39 δευτερολέπτων, εικονίζεται ένας άνδρας που έχει τις αισθήσεις του αλλά είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, με μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπο. Στο τέλος, η κάμερα κάνει κοντινό σε μια ισραηλινή ταυτότητα, που γράφει το όνομα και φέρει τη φωτογραφία ενός από τους αιχμάλωτους Ισραηλινούς πολίτες, του Χισάμ αλ Σάγεντ.

Στην οθόνη της τηλεόρασης δίπλα του, προβάλλεται ένα ρεπορτάζ από ένα οικονομικό φόρουμ που φιλοξενήθηκε αυτό το μήνα στο Κατάρ.

Η Χαμάς δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για την υγεία του Ισραηλινού. Την Δευτέρα, ανακοίνωσε μόνο ότι είχε «επιδεινωθεί».

Hamas’ military wing just shared a video of Israeli Hisham A-Sayed, one of the two Israeli civilians, held by the terror group in Gaza for the past 7 years. A TV screen in the background is airing scenes from last week’s Qatar Economic Forum – an attempt to prove this is recent. pic.twitter.com/XL2UvOIWeF

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) June 28, 2022