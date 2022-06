Ο Τόνι Σφήνος είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο επιτυχημένες περσόνες της εποχής του, ενώ καταφέρνει με την παρουσία και τα τραγούδια του να διασκεδάζει τον κόσμο.

Ποιος είναι όμως ο 44χρονος ηθοποιός που έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια από τις πιο επιτυχημένες περσόνες στην Ελλάδα;

Το πραγματικό όνομα και η ζωή χωρίς περούκα και γυαλιά

Ο Τόνι Σφήνος, κατά κόσμον Θάνος Κιούσης, γεννήθηκε το 1978 στα Καλάβρυτα και μεγάλωσε στον Άγιο Ελευθέριο. Σπούδασε θέατρο στο Βέλγιο και χορό στη σχολή της Ραλλού Μάνου.

Από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με το θέαμα αν σκέφτηκε να γίνει αστροναύτης, γιατρός αλλά και αρχαιολόγος.

Μικρός θαύμαζε τον Θανάση Βέγγο, τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, την Τζένη Καρέζη, τους Monty Pyhthons, τον Jim Carrey, τον Andy Kaufman και τον Pablo Francisco.

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, πριν από περίπου 10 χρόνια βρέθηκε στο Λονδίνο αναζητώντας επαγγελματικό προσανατολισμό. Εκεί ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το θέατρο δρόμου, μια τέχνη η οποία κέντρισε το ενδιαφέρον του.

Προτού υιοθετήσει την περσόνα του Τόνι Σφήνου, είχε φτιάξει την ομάδα θεάτρου δρόμου Τσίρκο Ρεντίκολο και την μπάντα ΣΑΛΑΤΑ, που σημαίνει Σαλταρισμένα Αγνώστης Ταυτότητας Ατομάκια.

Έχει παίξει ως ηθοποιός σε τέσσερα επεισόδια της σειράς του Alpha Ο Πόλεμος των Άστρων και στην ταινία μικρού μήκους του Θοδωρή Καζή «For the height and the view».

Ο πρώτος άνθρωπος που αποκάλυψε τηλεοπτικά την ταυτότητά του ήταν η Ελεονώρα Μελέτη, το 2013 στη Μεσημεριανή Μελέτη, όταν πήγε σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Τέρη Χρυσού.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του χαρακτήρα «Τόνι Σφήνου», ο Θάνος Κιούσης φρόντιζε επιμελώς να μην εμφανίζει το πραγματικό του πρόσωπο ,κεντρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την περιέργεια του κοινού.

Ο γάμος στις Σπέτσες και η καλλονή σύζυγος

Τα τελευταία έξι χρόνια ζει έναν μεγάλο έρωτα με την Ιωάννα Γραμματικού με την οποία γνωρίστηκαν στα καμαρίνια νυχτερινού μαγαζιού, όταν εκείνη πήγε να τον συγχαρεί.

Η 26χρονη Ιωάννα Γραμματικού, η οποία μεγάλωσε στη Βούλα, έχει δύο μικρότερες αδερφές, έχει εξοχικό στις Σπέτσες και ασχολείται με το σχέδιο μόδας.

Το 2016 το ζευγάρι παντρεύτηκε στης Σπέτσες, με τον Θάνο να μην θυμίζει σε τίποτα τον… Τόνι Σφήνο.

Το 2018 η Ιωάννα Γραμματικού έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί ενώ το φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς η οικογένεια απέκτησε ακόμη ένα μέλος.

Σε όλες του τις συνεντεύξεις αρνείται να μιλήσει ως Θάνος Κιούσης. Η ιστορία που του αρέσει να διηγείται ως Τόνι Σφήνος είναι ο κρυφός του γάμος στην Αμερική, το «στιγμιαίο λάθος» με τη Λόλα, μια φίλη του.

Η σκέψη του να αλλάξει την περσόνα του μετά από 12 χρόνια

«Μετά από 12 χρόνια σκέφτομαι να κάνω κάποια πράγματα και να αλλάξω την περσόνα του Τόνι. Επειδή όμως είναι δυνατό αυτό το τόλμημα και συγκρίσιμο με τον Τόνι θα πρέπει να γίνει πολύ στοχευμένα και πολύ σωστά» δήλωσε πρόσφατα ο Τόνι Σφήνος.