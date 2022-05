Οι γαλλικές αρχές κατέστρωσαν σχέδιο για να οδηγήσουν πίσω στον ωκεανό μια όρκα που έχασε τον προσανατολισμό της και βρέθηκε στον ποταμό Σηκουάνα (φωτογραφία, επάνω): χρησιμοποιώντας ήχους από φάλαινες-δολοφόνους (όπως αποκαλούνται εξαιτίας της κοινής αγγλικής ονομασίας τους – killer whales).

Υστερα από σύσκεψη στην οποία έλαβαν μέρος γάλλοι και ξένοι επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών στα θαλάσσια θηλαστικά, ανακοινώθηκε ότι η όρκα θα παρακολουθείται εξ αποστάσεως με drone, ενώ θα εκπέμπονται ήχοι από φάλαινες του συγκεκριμένου είδους, σε μια προσπάθεια να οδηγηθεί πίσω στον ωκεανό.

«Η χρήση αυτών των μη επεμβατικών μεθόδων, από απόσταση πολλών εκατοντάδων μέτρων, θα εμποδίσει σκάφη να την προσεγγίσουν, κάτι που θα μπορούσε να εντείνει το άγχος της και να θέσει σε κίνδυνο τόσο τη ζωή της όσο και την ασφάλεια των διασωστών», αναφέρει ανακοίνωση.

🇫🇷🐋 The #Seine River has an unusual visitor: a killer whale.

Its presence is raising concern as authorities say the orca needs to get back to the sea as soon as possible.

It was last spotted in Rouen, Normandy pic.twitter.com/u6L7Bsu8Ap

— FRANCE 24 English (@France24_en) May 27, 2022