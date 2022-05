Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σόιγκου, πρότεινε ο στρατηγός του τσάρου Αλεξάντρ Σουβόροφ που έζησε τον 18ο αιώνα, ο οποίος απέκρουσε τις επιθέσεις των Τούρκων στην Κριμαία και συνέτριψε το επαναστατικό κίνημα στην Πολωνία, να ανακηρυχθεί άγιος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε την στιγμή που η Ρωσία συμπλήρωσε τρεις μήνες από τότε που έστειλε τις ένοπλες δυνάμεις της στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται να εξουδετερώσει την απειλή για την ασφάλειά της και να προστατέψει από τις απειλές των «φασιστών» τον ρωσόφωνο πληθυσμό.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επικαλέστηκε ήρωες του παρελθόντος με το ανάστημα του Σουβόροφ για να προωθήσει την ιδέα ότι αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» συνάδει με την ένδοξη στρατιωτική παράδοση της Ρωσίας. Η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες απορρίπτουν τα επιχειρήματα της Ρωσίας ως αβάσιμες προφάσεις για την κατάληψη εδαφών.

«Η προσωπικότητα αυτού του μεγάλου στρατιωτικού διοικητή προσελκύει φυσικά την προσοχή πολλών ανθρώπων» δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS ο επίσκοπος Πανγκράτι, πρόεδρος της συνοδικής επιτροπής της Ρωσικής Ορθόδοξης Συνόδου για την αγιοποίηση.

«Ακόμη και το υπουργείο Άμυνας, και ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας, μας έχουν επισκεφθεί και μας έχουν θέσει αυτό το θέμα (της αγιοποίησης)».

Ο ίδιος είπε ότι ο προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πατριάρχης Κύριλλος, είχε υποσχεθεί στον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου ότι το ζήτημα θα εξεταστεί.

The Russian Orthodox Church is considering a proposal by the #Russian Defense Minister Sergei Shoigu to canonize General of the Russian Empire Alexander Suvorov as a saint, TASS reported.

Why not Stalin first? pic.twitter.com/Ac4WzT1RUa

— NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2022