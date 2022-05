Την ισχυρή στήριξή του στο αίτημα της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, εξέφρασε ο Τζο Μπάιντεν μετά τη συνάντηση που είχε με τους ηγέτες των δύο χωρών, Σάουλι Νιινίστο και Μαγκνταλένα Άντερσον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να «αμυνθεί απέναντι στην επιθετικότητα», ενώ «κάρφωσε» την Άγκυρα, δηλώνοντας ότι η ένταξη νέων μελών στη Συμμαχία δεν αποτελεί απειλή για κανένα έθνος. «Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής, η ένταξη νέων μελών στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί απειλή για κανένα έθνος. Δεν υπήρξε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει την Τουρκία.

«Let me be clear, new members joining NATO is not a threat to any nation. It never has been.»

