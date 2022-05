Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη βραδιά του τελικού του 66ου διαγωνισμού της Eurovision. Το Pala Olympico στο Τορίνο της Ιταλίας έχει γεμίσει από κόσμο και σε λίγες ώρες θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο φετινός νικητής.

Πριν μερικούς μήνες, η ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai ανακοίνωσε ότι ο φετινός διαγωνισμός, από τον οποίο η Ρωσία έχει αποκλειστεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία, θα είναι αφιερωμένος στην ειρήνη.

Στον τελικό της Eurovision συμμετέχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς και οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ιταλία), ενώ ψηφίζουν και οι σαράντα συμμετέχουσες χώρες.

Η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη θα εμφανιστεί στην 17η θέση και πιο συγκεκριμένα μετά το δεύτερο διάλειμμα.

