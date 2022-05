Αντίστροφα μετρά για την εμφάνιση των Maneskin στη φετινή Eurovision o Νταμιάνο Νταβίντ.

Το ροκ συγκρότημα από την Ιταλία, που κέρδισε πέρυσι τον μουσικό διαγωνισμό, στον τελικό θα ερμηνεύσει ζωντανά το ολοκαίνουργιο τραγούδι του με τίτλο «Supermodel», το οποίο θα κυκλοφορήσει μια ημέρα πριν, δηλαδή την Παρασκευή 13 Μαΐου.

O σέξι frontman, Νταμιάνο Ντάβιντ, για να προωθήσει το κομμάτι πόσταρε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από την μπανιέρα του, στο οποίο φαίνεται να τρώει φρούτα και να ρίχνει σαμπάνια στο σώμα του.

Φυσικά τα likes και τα σχόλια έπεσαν «βροχή».

ALL WET AND WAITING.

SUPERMODEL out on May 13th. pic.twitter.com/q79qpT4uuB

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) May 10, 2022