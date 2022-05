Aκόμη ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε στα χαρακώματα του πολέμου στην Ουκρανία που έχει φτάσει τις 70 ημέρες.

Ο Ουκρανός τηλεοπτικός ρεπόρτερ που κατατάχτηκε στον στρατό μετά τη ρωσική εισβολή την 24η Φεβρουαρίου σκοτώθηκε σε μάχη κοντά στην πόλη Ιζιούμ (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ολεξάντρ Μάχοφ, 36 ετών, είναι τουλάχιστον ο όγδοος δημοσιογράφος που γίνεται γνωστό πως σκοτώθηκε τους δύο και πλέον μήνες του πολέμου.

Russians killed another person I knew, another journalist. I met Oleksandr Makhov in Sloviansk several years ago. He was one of the best Ukrainian war reporters. He joined the army after Russian full-scale invasion and was killed in combat near Izium. He was so young. RIP pic.twitter.com/tUxa2h0Un7

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) May 4, 2022