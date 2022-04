Σε… λάθος μετάφραση οφείλεται εν τέλει ο «παγκόσμιος συναγερμός» που σήμανε σήμερα από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, σχετικά με την κατάσταση των επιπέδων ραδιενέργειας στο Τσερνόμπιλ.

Συγκεκριμένα, όπως μετάδωσε νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Γκρόσι είχε δηλώσει πως το επίπεδο της ραδιενέργειας στον σταθμό τελεί «υπό ανωμαλία», ωστόσο όπως φαίνεται το νέο κείμενο θέλει τον επικεφαλής της ΙΑΕΑ να λέει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή πως το επίπεδο της ραδιενέργειας στον σταθμό είναι «κανονικό».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η αναστάτωση που προκλήθηκε, οφείλεται σε λανθασμένη μετάφραση των δηλώσεων του Γκρόσι, ο οποίος χρησιμοποίησε τη φράση «at normal» και όχι τη λέξη «abnormal» για να περιγράψει την κατάσταση στο εργοστάσιο.

CORRECTION: Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site ‘at normal’: IAEA chief (Corrects from ‘abnormal’ due to transcription error) pic.twitter.com/ELPz6Od20j

— AFP News Agency (@AFP) April 26, 2022