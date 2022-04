Ανήμερα της επετείου της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνόμπιλ, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, ανακοίνωσε ότι στις εγκαταστάσεις και γύρω από το πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία παρουσιάζονται «μη φυσιολογικά» επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Arab News επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ράφαελ Γκρόσι, 36 χρόνια μετά το πυρηνικό δυστύχημα, σήμανε συναγερμό λέγοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, μετά το σύντομο πέρασμα και κατάληψη του εργοστασίου το προηγούμενο διάστημα από τους Ρώσους.

#BREAKING Radiation levels at Chernobyl nuclear disaster site ‘abnormal’, rose after Russian forces took over the area: IAEA chief pic.twitter.com/9z58V67Jpr

