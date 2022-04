Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάχθηκε εκ νέου υπέρ του να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος».

«Πιστεύω πως εκείνος που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο μπορεί να βάλει ένα τέλος σε αυτόν», είπε ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, που παραχώρησε στο εσωτερικό ενός σταθμού του μετρό, στο κέντρο του Κιέβου, επαναλαμβάνοντας πως «δεν φοβάται να συναντήσει (σ.σ. τον Πούτιν)», εάν αυτό θα βοηθήσει στο να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Επιπλέον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το Κίεβο θα αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα, εάν οι στρατιωτικοί του που έχουν καταφύγει σε ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα στο Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σκοτωθούν από τον ρωσικό στρατό.

«Εάν οι άνδρες μας σκοτωθούν στη Μαριούπολη και εάν ψευδο-δημοψηφίσματα διοργανωθούν στην περιοχή της Χερσώνας (νότια), τότε η Ουκρανία θα αποσυρθεί από κάθε διαδικασία διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Ζελένσκι από το Κίεβο.

President Volodymyr Zelensky is giving a press conference on the platform of a metro station in central Kyiv. pic.twitter.com/1UIEkoGcKz

