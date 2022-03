Τηλεφωνική επικοινωνία που κράτησε μια ώρα είχαν Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Τζο Μπάιντεν. Ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter επισημαίνει ότι μοιράστηκε την εκτίμησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του για την κατάσταση που επικρατεί στα πολεμικά μέτωπα, αλλά και για το πώς πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις.

«Μιλήσαμε για ειδική αμυντική στήριξη, μια νέα δέσμη ενισχυμένων κυρώσεων, μακροοικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια», σημειώνει ο Ζελένσκι.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.

