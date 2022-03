Η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ δήλωσε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου επί ένα και πλέον μήνα πολέμου στην Ουκρανία, έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 10.000 Ρώσοι στρατιώτες.

Σε συνέντευξη της στο κανάλι «Nastoyashe Vremia» χαρακτήρισε τις ρωσικές απώλειες «απίστευτες» επισημαίνοντας ότι παρόλα αυτά «η Ρωσία δεν έχει συνειδητοποιήσει τελικά, πόσο ισχυρός είναι ο ουκρανικός στρατός».

Η Νούλαντ δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πηγές όσον αφορά στις εκτιμήσεις αυτές. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στην τελευταία του ανακοίνωση στις 25 Μαρτίου επιβεβαίωσε τον θάνατο 1.351 Ρώσων στρατιωτών. Η εκτίμηση του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας κάνει λόγο για 17.000 Ρώσους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of March 30, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/f0IHYWTll6

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 30, 2022