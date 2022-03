Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στους ρωσικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν κατοικίες και εμπορικό κέντρο στη συνοικία Ποντίλσκι, αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αρκετά σπίτια και εμπορικό κέντρο» χτυπήθηκαν, ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram. Διαβεβαίωσε ότι η πυροσβεστική επιχειρεί για να κατασβέσει μεγάλη πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Κιέβου αναφέρθηκε σε τέσσερις νεκρούς.

Είναι αδύνατο οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

❗️ Rescuers pulled a man out from under the rubble in #Kyiv. pic.twitter.com/ORGRxxK09Q

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022