Για 23η ημέρα συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, με το Κίεβο να αντιστέκεται σθεναρά.

Ο Ιωάννης Μπαλτζώης, αντιστράτηγος ε.α επιχειρώντας να αναλύσει την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, εκτίμησε ότι «οι Ρώσοι έχουν καταλάβει το 33% του ουκρανικού εδάφους».

Όπως είπε, έχουμε απώλειες και από τις δύο πλευρές σε ποσοστό 3 προς 1 για Ουκρανία και Ρωσία, αντίστοιχα, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Η Ουκρανική αντίσταση είναι μεγάλη. Η άμυνα μέσα στις πόλεις είναι πραγματικά θαυμαστή» τόνισε ο Iωάννης Μπαλτζώης, αντιστράτηγος ε.α. μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Μπαλτζόης αναφέρθηκε στο 10% των στρατιωτικών απωλειών που έχουν οι Ρώσοι τις 23 ημέρες από την έναρξη της εισβολή, λέγοντας ότι όταν συμβαίνει αυτό θα πρέπει η μονάδα να αποσύρεται και να αντικαθίσταται από κάποια άλλη.

Δείχνοντας στον χάρτη την παράταξη των στρατευμάτων των δύο χωρών ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία εξήγησε ότι οι Ρώσοι έχουν επιτύχει σημαντικές νίκες στο πεδίο των μαχών, ενώ δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουν με την Οδησσό, την οποία – όπως είπε – έχουν περικυκλώσει με τον στόλο τους.

«Στην Μαριούπολη οι Ρώσοι έχουν βάλει Τσετσένους οι οποίοι είναι αδίστακτοι. Οι Ρώσοι θα πρέπει να κάνουν εκκαθάριση μέσα στον αστικό ιστό αν θέλει να καταλάβει τη Μαριούπολη», τόνισε. Και όπως είπε «οι Ρώσοι εφαρμόζουν ως τακτική την στρατιωτική περικύκλωση και την πείνα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Μπαλτζώης είναι άγνωστο το πως θα εξελιχθούν οι πολεμικές συγκρούσεις με δεδομένη την σθεναρή αντίσταση των Ουκρανών και την στρατιωτική υπεροχή των Ρώσων. Το βέβαιο, όπως είπε, είναι ότι ο πόλεμος θα κρατήσει πολύ μια και δεν διαφαίνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα, έγινε γνωστό, πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου, πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Η υπηρεσία επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταώροφο κτίριο.

Νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει στο Reuters ότι μια έκρηξη ακούστηκε στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί και στη συνέχεια υψώθηκε καπνός στον ουρανό.

Την ώρα που οι μάχες Ρώσων και Ουκρανών μαίνονται σε αρκετά πολεμικά μέτωπα, η Ρωσία, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα, δημιούργησε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από το Ντονμπάς.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει γίνει είδηση, όπως είναι φυσικό, στα ουκρανικά ΜΜΕ, καθώς είναι ακόμα μια κίνηση που κλιμακώνει τη σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

