Ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Χάρκοβο επλήγη από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Το Reuters επικαλείται τον τοπικό κυβερνήτη, που αναφέρει ότι 330 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα ενώ μέχρι στιγμής δεν ανέφερε κάποια πληροφορία για το εάν υπάρχουν θύματα. Τα όσα υποστηρίζει ο Ουκρανός αξιωματούχος δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Το Χάρκοβο, κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, είναι ουσιαστικά περικυκλωμένο από τις ρωσικές δυνάμεις και έχει δεχθεί συνεχείς σφοδρούς βομβαρδισμούς από την αρχή της εισβολής.

⚡Kharkiv after shelling by Russian troops. Videos by locals pic.twitter.com/zSuiD4Y22r

— Fred Saberi (@SaberiFred) March 11, 2022