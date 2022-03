Σε ανάρτηση, με την ένδειξη alert, στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας αναφέρει ότι το Τάγμα Αζόφ έχει στήσει προβοκάτσια κατά της Ρωσίας σε πυρηνικό αντιδραστήρα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από htnewz.com).

«Μαχητές του Τάγματος Αζόφ έχουν παγιδεύσει πυρηνικό αντιδραστήρα στο Ινστιτούτο Φυσικής και Τεχνολογίας του Χαρκόβου, οργανώνοντας προβοκάτσια προκειμένου να κατηγορήσουν τις Ρωσικές Ενοπλες Δυνάμεις ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στην πειραματική πυρηνική εγκατάσταση» σημειώνεται στην ανάρτηση.

❗️Alert by @mod_russia: #SBU & #Azov battalion militants have rigged a reactor at the #Kharkov Institute of Physics & Technology to stage a provocation & accuse the Russian Armed Forces of launching a missile attack on the experimental nuclear facility

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 6, 2022