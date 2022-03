Για 12η ημέρα συνεχίζεται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με το Κίεβο, το Χάρκοβο και άλλες κομβικές πόλεις να αντέχουν την πολιορκία των ρωσικών στρατευμάτων.

Η ουκρανική αντίσταση, οι αντιδράσεις των πολιτών στις κατειλημμένες πόλεις με διαδηλώσεις ενάντια στους εισβολείς και τα προβλήματα στην ανάπτυξη του ρωσικού στρατού φαίνεται ότι αναγκάζουν τη ρωσική ηγεσία να αλλάξει στρατηγική, σύμφωνα με αναλυτές.

Μπορεί ο ρωσικός στρατός να υπερτερεί του ουκρανικού, αλλά αυτό δεν του έχει εξασφαλίσει μέχρι τώρα την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας και άλλων πόλεων «κλειδιά».

«Είμαστε πολύ εντυπωσιασμένοι με το θάρρος και την ικανότητα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και του λαού, για να είμαι ειλικρινής, και ο βαθμός στον οποίο έχουν σταματήσει, για περισσότερο από μια εβδομάδα τώρα, μια πολύ ανώτερη στρατιωτική μηχανή», δήλωσε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος από τον χώρο της Άμυνας.

Η αλλαγή της στρατηγικής φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από σημερινά περιστατικά, όπως τον βομβαρδισμό σε επιχείρηση παραγωγής ψωμιού στο Μακάροφ κοντά στο Κίεβο που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 13 άτομα.

❗️In Makarov (Kyiv region), as a result of an air strike, a shell hit the territory of a bakery

– the State Emergency Service found the bodies of 13 dead under the rubble and saved 5 people.#Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish

