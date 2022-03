Οι άμαχοι εγκαταλείπουν σήμερα την πόλη Ιρπίν που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, χωρίς να δέχονται πυρά, μία ημέρα αφού βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού, όπως δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει περίπου το 30% του Ιρπίν, αλλά η υπόλοιπη πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Το υπουργείο Εσωτερικών, όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά ΜΜΕ, έχουν διαφύγει 2.000 πολίτες, ανάμεσά τους 200 παιδιά.

