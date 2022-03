Ρωσικά άρματα μάχης πυροβολούν ο κεντρικό αεροδρόμιο στη νότια περιοχή Μικολάγιεφ της Ουκρανίας, του οποίου οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα ανακτήσει τον έλεγχο από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ σε διαδικτυακή ανάρτησή του.

🛑🛑🛑 Mykolayiv governing Kim says that the #Putin regime terrorists that attempted to take control over the Mykolayiv international airport were destroyed , it’s in complete UA control #Ukraine #Russia pic.twitter.com/5XYWTRJ6Vw

— Слава Україні🇺🇦 (@ignis_fatum) March 7, 2022