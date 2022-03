Νέα τραγωδία στην Ουκρανία, την ώρα που είναι σε εξέλιξη ο τρίτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας που δέχεται την εισβολή της Ρωσίας για 12η μέρα, υπάρχουν τουλάχιστον 13 νεκροί, ενώ οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν πέντε άτομα.

– the State Emergency Service found the bodies of 13 dead under the rubble and saved 5 people. #Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish

