Εγκλωβισμένοι στο Σούμι στη βόρεια Ουκρανία είναι Ινδοί φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Βίπιν Γιαντάβ, 24 ετών, είναι φοιτητής Ιατρικής στην πόλη που έχει στοχοποιηθεί εδώ και μέρες από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο ίδιος δεν έχει να φάει εδώ και τέσσερις με πέντε ημέρες, εκτός από πρωτεΐνη σε σκόνη, την οποία, πριν από την εισβολή, χρησιμοποιούσε όταν πήγαινε γυμναστήριο ως πηγή ενέργειας.

Ο Βίπιν αναφέρει ότι αυτός και οι συμφοιτητές του δεν έχουν νερό και αναγκάζονται να λιώνουν χιόνι.

Ο Κρισνανούνι, άλλος ένας φοιτητής, είπε στο BBC ότι «ήταν αρκετά απελπισμένος» όταν απέτυχε μια επιχείρηση εκκένωσης της πόλης νωρίτερα τη Δευτέρα.

Όταν μια ομάδα φοιτητών έμπαινε μέσα σε λεωφορείο για να διαφύγει μια έκρηξη ακούστηκε και επέστρεψαν στο καταφύγιό τους.

Πριν από μερικές μέρες έστειλε το παρακάτω βίντεο από το hostel όπου μένουν οι φοιτητές.

Thread: This was filmed last night in #Sumy by Indian medical student Krishnanunni as hundreds of #indianstudentsinukraine sheltered from bombings. pic.twitter.com/WJvgux2Jss

— Poonam Taneja (@ReporterTaneja) March 4, 2022