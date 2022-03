Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας σκληρός και αδυσώπητος πόλεμος που εκτός από τους άμαχους που έχει σαν θύματα, έχει και πολλούς νεκρούς στρατιώτες. Αν και καμία πλευρά δεν μιλάει για τους νεκρούς της, στις μάχες, αυτοί υπάρχουν.

Κάποια Ουκρανή μητέρα δεν θα δει ξανά το παιδί της και κάποια Ρωσίδα μάνα θα παραλάβει ένα γράμμα από το επιτελείο για τη γενναιότητα με την οποία έπεσε το παιδί της στο καθήκον. Ο πόλεμος έχει μόνο ένα πρόσωπο και αυτό είναι σκληρό.

Morally, legally, and tactically, the right approach: in essence, «Molotov cocktails or tea—it’s your choice.»

God bless these Ukrainians. https://t.co/TpKaBb7BYs

— George Conway🌻 (@gtconway3d) March 2, 2022