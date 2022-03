Από τις πρώτες ώρες που τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία, έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα και ανησυχία στη παγκόσμια κοινότητα. Αυτή η εμπόλεμη σύρραξη έχει ήδη συνέπειες σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, με τον χώρο του αθλητισμού να μην αποτελεί εξαίρεση στο κανόνα.

Όπως έχει γίνει γνωστή οι αγώνες των ρωσικών ομάδων στην Euroleague έχουν αναβληθεί για ένα μήνα, ενώ οι ξένοι παίκτες των Ζενίτ, ΤΣΚΚΑ Μόσχας, και Ούνικς Καζάν εγκαταλείπουν την Ρωσία.

Η τελευταία είναι και η ομάδα που έχει «χτυπηθεί» περισσότερο με τον Αϊζάια Κάνααν να είναι ο δεύτερος Αμερικανός μετά τον Τζάρελ Μπράντλεϊ που αποχωρεί από την Ρωσία με σκοπό να επιστρέψει στη πατρίδα του.

Isaiah Canaan of UNICS Kazan left Russia. Hearing that most of the foreigners are already out of the country.

