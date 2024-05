Η Google προχώρησε στην κυκλοφορία του AI Overview, μιας μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει του χρήστες να βρουν αυτό που αναζητούν, όμως το ξεκίνημά του μόνο ιδανικό δεν θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει. Αντιθέτως, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πραγματοποιήσει σοβαρά λάθη, εγείροντας την κριτική των χρηστών του διαδικτύου, αφού έκανε μέχρι και τον πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, μουσουλμάνο, όπως αναφέρει το CNBC.

Το AI Overview εμφανίζει μια γρήγορη σύνοψη των απαντήσεων σε ερωτήσεις αναζήτησης στην κορυφή της αναζήτησης της Google. Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης αναζητήσει τον καλύτερο τρόπο καθαρισμού δερμάτινων παπουτσιών, η σελίδα αποτελεσμάτων μπορεί να εμφανίσει στην κορυφή μια επισκόπηση που τροφοδοτείται με ΑΙ μέσω μιας διαδικασίας συγκέντρωσης και σύνθεσης πληροφοριών από όλο το διαδίκτυο.

Όταν ρωτήθηκε πόσους μουσουλμάνους προέδρους είχαν οι ΗΠΑ, ο AI Overview απάντησε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν έναν μουσουλμάνο πρόεδρο, τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα».

Όταν ένας χρήστης έκανε αναζήτηση για «τυρί που δεν κολλάει στην πίτσα», η λειτουργία πρότεινε την προσθήκη «περίπου 1/8 φλιτζανιού μη τοξικής κόλλας στη σάλτσα». Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρήκαν ένα σχόλιο 11 ετών στο Reddit που φαινόταν να είναι η πηγή.

Όταν ρωτήθηκε «πόσες πέτρες πρέπει να τρώω κάθε μέρα», το εργαλείο απάντησε: «Σύμφωνα με τους γεωλόγους του UC Berkeley, οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε τουλάχιστον μία μικρή πέτρα την ημέρα», συνεχίζοντας να απαριθμεί τις βιταμίνες και τα πεπτικά οφέλη.

Το εργαλείο μπορεί επίσης να απαντήσει με ανακρίβεια σε απλές ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα να φτιάξει μια λίστα με φρούτα που τελειώνουν με «um» ή να πει ότι το έτος 1919 ήταν πριν από… 20 χρόνια.

— 97 year old diner (@NUK3SHOCKWAV3) May 22, 2024

Και σε μία ομολογουμένως ειρωνική περίπτωση, όταν ρωτήθηκε για το αν η Google παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία, το AI Overview απάντησε: «Ναι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και 11 πολιτείες μηνύουν την Google για αντιμονοπωλιακές παραβιάσεις».

Found one thing Google’s new AI Overview definitely gets right pic.twitter.com/ixJZjCsquM

— Brian Merchant (@bcmerchant) May 23, 2024