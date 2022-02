«Θέλω να δώσω μια συμβουλή στον ακόμη εν ενεργεία πρόεδρο της Ουκρανίας, προτού γίνει πρώην: τηλεφωνήστε στον αρχιστράτηγο μας, πρόεδρο Βλαντιμίροβιτς και ζητήστε συγγνώμη», είπε την Παρασκευή ο -διορισμένος από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν- ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ.

Στεκόταν στο βήμα εκδήλωσης στο κέντρο του Γκρόζνι, ενώπιον πλήθους μελών των τσετσενικών ειδικών δυνάμεων, προτού αναχωρήσουν -όπως ανέφεραν τοπικά και ρωσικά ΜΜΕ- για τα μέτωπα της Ουκρανίας.

Στην ομιλία του, ο Καντίροφ κάλεσε επίσης τον ουκρανικό στρατό να παραδοθεί. Οι Τσετσένοι «δεν θέλουν να στερήσουν από τις ουκρανικές οικογένειες τους πατεράδες τους», υποστήριξε.

«Σας ζητάμε να καταθέσετε τα όπλα. Έχετε μόνο δύο επιλογές. Και η δεύτερη θα είναι πολύ χειρότερη. Σας το υποσχόμαστε»…

Για την αποστολή συνολικά «10.000 Τσετσένων στρατιωτών» από το Γκρόζνι στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας κάνει λόγο ο απεσταλμένος του ρωσικού δικτύου Russia Today στο Ντονμπάς, Μουράντ Γκάζντιεφ.

Το μήνυμα του Καντίροφ προς τα μέλη των ειδικών δυνάμεων, ανέφερε, είναι ότι στο στόχαστρό τους θα έχουν «τα ουκρανικά εθνικιστικά/νεοναζιστικά “εθελοντικά τάγματα”».

10,000 Chechen troops have been mobilized and are preparing to depart for Ukraine.

Ramzan Kadyrov, the President of Chechnya, has told regular Ukrainian army units that they are not the enemy – and that only Ukrainian nationalist/neo-nazi “volunteer battalions” would be targeted pic.twitter.com/mMRVoHKjzs

— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) February 25, 2022