«Εγκατέλειψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Κίεβο;».

Αυτή η ερώτηση κυκλοφορεί από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με πολλούς να αναρωτιούνται για την τύχη του προέδρου της Ουκρανίας, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος στη χώρα του, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε το πολυπόθητο «ναι» στο αίτημά του για συνομιλίες και διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του ρωσικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Ria-Novosti, μετά από «αναφορές» ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν επικοινώνησε – όπως είχε προγραμματιστεί – με τον Ιταλό πρωθυπουργό, Μάριο Ντράγκι, ένα αεροσκάφος απογειώθηκε από αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, μολονότι έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις πάνω από την Ουκρανία.

Φήμες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος ενδεχομένως να μεταφέρει εκτός Ουκρανίας τον Ζελένσκι, την ώρα που μαίνονται οι μάχες στο Κίεβο και οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από κυβερνητικά κτίρια στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο, είχε ήδη αντιδράσει με ενόχληση στις αιχμές Ντράγκι, για την αδυναμία επικοινωνίας μαζί του.

Συγκεκριμένα, η δήλωση του Ιταλού πρωθυπουργού, Μάριο Ντράγκι, ο οποίος ανέφερε ότι «ψάχνω να του μιλήσω, αλλά δεν απαντά στο τηλέφωνο», προκάλεσε την αιχμηρή αντίδραση του Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, με ειρωνική διάθεση, έγραψε στο twitter πως την επόμενη φορά θα… προγραμματίσει τον πόλεμο, ώστε να μπορέσει να μιλήσει με τον Μάριο Ντράγκι.

«Σήμερα στις 10:30 στις εισόδους στις πόλεις Τσερνίχιβ, Χοστόμελ και Μελιτόπολη σημειώθηκαν σφοδρές μάχες. Άνθρωποι πέθαναν. Την επόμενη φορά, θα προσπαθήσω να αλλάξω το πρόγραμμα του πολέμου για να μιλήσω με τον Μάριο Ντράγκι μια συγκεκριμένη ώρα. Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνεχίζει να αγωνίζεται για τον λαό της» απάντησε, φανερά ενοχλημένος ο Ζελένσκι.

Η σημερινή ημέρα (25/2) θα είναι η πιο δύσκολη, προειδοποιεί ο σύμβουλος του ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, Anton Herashchenko, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ρωσία προσπαθεί να εισχωρήσει στο Κίεβο με τανκς, που κατεβαίνουν από τα βορειοανατολικά και τα βορειοδυτικά της χώρας,

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, μία πηγή στην ουκρανική αντικατασκοπεία δήλωσε στον ιστότοπο «Ukrainska Pravda» λεπτομέρειες για το σχέδιο της Ρωσίας να πάρει τον έλεγχο της πόλης του Κιέβου, για να πάρει στη συνέχεια τον έλεγχο ολόκληρης της χώρας.

Είναι όλα ανεπιβεβαίωτα, αλλά αυτό λένε ότι θέλει να κάνει η Ρωσία: Να καταλάβει ένα μεγάλο αεροδρόμιο του Κιέβου, προκειμένου να ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία, κάτι που θα επιτρέψει την προσγείωση 10.000 στρατιωτών, αποσπώντας την προσοχή του στρατού με επιθέσεις στα σύνορα.

Παράλληλα, σαμποτάροντας την ηλεκτρική ενέργεια και τις επικοινωνίες του Κιέβου, έχουν ως στόχο να προκαλέσουν πανικό και μία μαζική φυγή προσφύγων, για να αποτρέψουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να μετακινούνται.

Ταυτόχρονα, έχουν σκοπό – σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή – να καταλάβουν κυβερνητικά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων του κτιρίου που στεγάζει το υπουργικό συμβούλιο και το κοινοβούλιο, καθώς και να αιχμαλωτίσουν την κρατική ηγεσία, αναγκάζοντάς την να υπογράψει μια συμφωνία με τους ρωσικούς όρους. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, πάντως.

Βρετανικά μέσα, εξάλλου, τονίζουν από το πρωί πόσο φοβάται ο ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος επιμένει πως παραμένει ο «Νο.1 στόχος» για τους Ρώσους και πως μία απαγωγή του είναι παραπάνω από πιθανή.

Όπως τονίζει η Mirror, σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από τα ξημερώματα, ο Ζελένσκι τονίζει ότι η ζωή της οικογένειάς του κινδυνεύει από τις ρωσικές δυνάμεις που εισέβαλαν στην Ουκρανία.

Χαρακτηριστικά είπε: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο εχθρός χαρακτήρισε εμένα ως Νο.1 στόχο και την οικογένειά μου ως στόχο Νο.2. Θέλουν να καταστρέψουν πολιτικά την Ουκρανία, καταστρέφοντας τον αρχηγό του κράτους. Έχουμε πληροφορίες ότι ομάδες σαμποτάζ του εχθρού έχουν εισέλθει στο Κίεβο. Μένω στην κυβερνητική συνοικία μαζί με άλλους».

Την ίδια στιγμή, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι, το βράδυ της Πέμπτης, σε βιντεοκλήση που είχε με τους Ευρωπαίους ηγέτες, τους προειδοποίησε σε δραματικό τόνο πως «αυτή ίσως είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε ζωντανό».

BREAKING: In a video conference call last night Ukraine President Zelensky told EU leaders: «This might be the last time you see me alive», two sources briefed on the call told me

— Barak Ravid (@BarakRavid) February 25, 2022