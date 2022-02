Σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία και να διαπραγματευτεί την ουδετερότητα του Κιέβου, αλλά πρέπει να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας.

Desperation in Kyiv. Mykhailo Podoliak, an adviser to President Zelensky, has stated that Ukraine is ready to hold talks with Russia to negotiate Kyiv’s neutrality, but it must receive security guarantees, he says. https://t.co/9ozcJeh5ap

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 25, 2022