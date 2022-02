Συνετρίβη αεροσκάφος An-26 στο Βορόνεζ της Ρωσίας κοντά στα ουκρανικά σύνορα, με όλο το πλήρωμα να σκοτώνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείο Άμυνας. Η είδηση έρχεται στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να δίνονται πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

«Στις 24 Φεβρουαρίου, στην περιοχή Βορόνεζ, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, ένα αεροσκάφος An-26 των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων συνετρίβη. Το πλήρωμα πέθανε», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

⚠️🚨🚨#BREAKING | Russian Ministry of Defense: Russian forces shot down a Ukrainian military helicopter and 4 Bayraktar UAVs in Donbass.

⚠️🚨🚨 – Sirens are active again in Kiev (Kyiv) #Ukraine#ukraine #Russia#SavasaNo #UkraineRussie #WWIII #worldwar3 #UkraineRussiaCrisis pic.twitter.com/N1SpQXEXUR

— New News EU (@Newnews_eu) February 24, 2022