Δεν κατάφερε να βγει νικήτρια αυτή τη φορά στη μάχη με το καρκίνο η Jane Marczewski και έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα.

Η 31χρονη που είχε αγαπήσει πολύ το αμερικάνικο κοινό μέσα από το America’s Got Talent είχε μιλήσει για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε και είχε συγκινήσει κριτές και κοινό.

Η νεαρή είχε σύμφωνα με πολλούς πολλές ελπίδες να κερδίσει το AGT αλλά χρειάστηκε να αποσυρθεί για να φροντίσει την υγεία της.

If we only take the miracles that taste sweet, I don’t think we’ll ever taste one. If we wait until we have the perfect song, I don’t think we’ll ever sing. Don’t miss it—it’s now. We are in the miracle, we are in the dream. #seejanewin #stillgotdreams #nightbirde #itsOk

