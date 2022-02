Όσοι λάτρεις του διαστήματος (με την απαραίτητη οικονομική επιφάνεια βεβαίως) σπεύστε, καθώς λίγο νωρίτερα άνοιξε η πλατφόρμα για την πώληση εισιτηρίων της Virgin Galactic στην τιμή… ευκαιρίας των 450.000 έκαστο.

Βεβαίως, δεν χρειάζεται να καταβάλετε όλα τα χρήματα αμέσως, δεδομένου πως είναι βέβαιο πότε θα καταφέρετε να πετάξετε. Η εταιρεία του Ρίτσαρντ Μπράνσον απαιτεί μια προκαταβολή μόλις 150.000 δολαρίων, από τα οποία 25.000 είναι μη επιστρέψιμα.

Πάντως, υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές εισιτηρίων. Τα μεμονωμένα εισιτήρια, τα πακέτα ζευγαριών ή οικογενειών και βέβαια για τους… έχοντες δίδεται η δυνατότητα να κλείσεις αποκλειστικά μια ολόκληρη πτήση.

Σύμφωνα με τον CEO, Μάικλ Κολγκλάζιερ, η εταιρεία στοχεύει να διασφαλίσει τουλάχιστον 1.000 επιβάτες μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Συνολικά από τα προηγούμενα χρόνια η Virgin Galactic έχει προ-κλείσει περίπου 600 θέσεις σε μελλοντικές πτήσεις σε τιμές της τάξεως των 200.000-250.000 δολαρίων, όμως το αυξημένο ενδιαφέρον ανεβάζει συνεχώς τις τιμές.

Our purpose at @VirginGalactic is to connect the world to the love, wonder and awe created by space travel. Explore our evolution at https://t.co/5UalYT7Hjb. pic.twitter.com/LMakGOaUjj

— Virgin Galactic (@virgingalactic) February 15, 2022