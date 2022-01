Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στο ΝΒΑ, παραμένει σταθερά σχεδόν 2 δεκαετίες ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες στον κόσμο (αν όχι ο καλύτερος) και καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ο Βασιλιάς λοιπόν πέτυχε ακόμη ένα milestone στην τεράστια καριέρα του, καθώς έφθασε στις 36.000 πόντους.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έφθασε σε αυτόν τον αριθμό στη regular season κι έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που το καταφέρνει, μετά τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (38.387) και Καρλ Μαλόουν (36.928).

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βασιλιάς διανύει το 37ο έτος της ηλικίας του, παρόλα αυτά είναι ο μοναδικός που βάσει μέσων όρων έχει τις περισσότερες πιθανότητες να φθάσει και να ξεπεράσει μετά το τέλος της καριέρας του τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών.

Congratulations to LeBron James (@KingJames) of the @Lakers on becoming the third player in NBA history to eclipse 36,000 points scored 👑 pic.twitter.com/6OdM7Vk5dG

— NBA (@NBA) December 29, 2021