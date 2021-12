Τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες από τον τυφώνα Ράι, τον ισχυρότερο που έχει πλήξει φέτος τη χώρα, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς των Αρχών.

Ο κυβερνήτης του τουριστικού νησιού Μποχόλ, Αρτούρ Γιαπ, ανακοίνωσε ότι 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

A super typhoon in the Philippines killed at least 12 people and forced 300,000 to flee their homes.

Floods trapped «hundreds» of families on roofs. Typhoon Rai is one of the strongest storms in recent years — experts say they are getting more extreme due to the climate crisis. pic.twitter.com/IaFltL0Q7V

