Πόσες σειρές μπορούν να καυχηθούν ότι δεν σταμάτησαν να προσελκύουν νέους fans από την πρώτη προβολή τους και επί σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα; Το Sex and the City τα κατάφερε και με το παραπάνω. Από τη Gen X που παρασύρθηκε πρώτη από τους ρυθμούς του, μέχρι τους Millennials που μεγάλωσαν μέσα στον κόσμο που είχε εν μέρει διαμορφώσει και τη Gen Z που το αγάπησε μέσα από το streaming, όλοι μοιάζουν να περιμένουν για το reboot της θρυλικής σειράς που κάνει πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου στο HBO Max – και ταυτόχρονα, αποκλειστικά για την Ελλάδα, στο Vodafone TV.

Μέχρι στιγμής, οι συντελεστές κρατούν το περιεχόμενο των 10 ολοκαίνουργιων επεισοδίων επτασφράγιστο μυστικό, όμως τα λίγα πράγματα που έχουμε ήδη μάθει είναι αρκετά για να αισθανόμαστε σίγουροι ότι το And Just Like That, όπως είναι ο νέος τίτλος της σειράς, θα αφήσει επίσης το δικό του, ξεχωριστό αποτύπωμα. Αν μας ρωτάτε, αυτοί είναι οι πέντε λόγοι που οι επόμενες δέκα Παρασκευές θα μας βρουν συντονισμένους στο Vodafone TV.

Πρωτοποριακό και πάλι – ενώ δεν θα έπρεπε

Το Sex and the City έγραψε ιστορία με την ειλικρινή του ματιά στη γυναικεία σεξουαλικότητα, τη γυναικεία φιλία και την προσπάθεια των πρωταγωνιστριών να προσπελάσουν τη ζωή στη Νέα Υόρκη στα τέλη των ‘90s και τις αρχές των ‘00s. Τώρα, το And Just Like That ετοιμάζεται να κάνει ακόμη μια τομή – που η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Οι τρεις (προς το παρόν;) πρωταγωνίστριες, αφού η Κιμ Κατράλ απουσιάζει από τον πρώτο κύκλο του reboot, Κάρι, Μιράντα και Σάρλοτ, βρίσκονται πια στα 50 τους. Όμως η ζωή τους, με όλες τις ταραχές της, δεν έχει σταματήσει.

Δεν είναι εκπληκτικό που εν έτει 2021 εντυπωσιαζόμαστε από μια σειρά που τολμά να μιλήσει για το σεξ στα 50 από τη σκοπιά των γυναικών; Έχουμε λόγους να ελπίζουμε ότι όπως την πρώτη φορά το Sex and the City κατάφερε να αλλάξει για πάντα την ποπ κουλτούρα, έτσι και τώρα το And Just Like That θα καταφέρει να πραγματοποιήσει τη δική του τομή, βοηθώντας μας να σπάσουμε βλαβερά στερεότυπα.

Κάτι παραπάνω από μια απλή επιστροφή

Άλλο ένα στοιχείο που λατρέψαμε; Το And Just Like That έχει πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες από το να πιάσει την ιστορία από εκεί που την αφήσαμε. Στα χρόνια που μεσολάβησαν, ο κόσμος ολόκληρος έχει αλλάξει. Και η σειρά, που απευθύνεται έτσι κι αλλιώς σε ένα διευρυμένο ηλικιακά (και ιδιαίτερα απαιτητικό) κοινό, έχει λάβει τα μέτρα της για να ανήκει στην εποχή της. Το νέο καστ περιλαμβάνει πολύ περισσότερους ηθοποιούς μειονοτικής καταγωγής σε σχέση με το παρελθόν, όπως και ένα non-binary άτομο σε ρόλο-κλειδί. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι η προσπάθεια για συμπερίληψη δεν μένει στην επιφάνεια. Η έμφαση στη διαφορετικότητα είναι σαφής και στην ομάδα των σεναριογράφων, αποδεικνύοντας ότι στόχος της παραγωγής δεν είναι απλώς να αποκτήσει ένα μαύρο ή queer άλλοθι.

Μόδα, μόδα, μόδα

Αμφέβάλλε κανείς αν το reboot θα αγαπά το στυλ όσο και το πρωτότυπο; Εμείς πάντως όχι. Η Μόλι Ρότζερς, ενδυματολόγος του Sex and the City από το πρώτο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο, επιμελείται τα ρούχα της Κάρι, της Μιράντα και της Σάρλοτ και το αποτέλεσμα, ήδη από τις πρώτες εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται μοναδικό. Από την πλευρά μας, δεν γνωρίζουμε αν τα γκρίζα μαλλιά της Σίνθια Νίξον (Μιράντα) είναι επιλογή των ενδυματολόγων, των σεναριογράφων ή της ηθοποιού – αλλά τα στηρίζουμε όσο τίποτα.

Επιστροφή στην καρδιά των γεγονότων

Αυτό θα πει ευχάριστη έκπληξη. Όσοι έχετε συνδέσει το Sex and the City με το θρυλικό διαμέρισμα της Κάρι, θα χαρείτε να μάθετε ότι θα έρθει ξανά στις οθόνες σας, στα 10 επεισόδια του And Just Like That στο Vodafone TV, μαζί με αρκετούς από τους fashion θησαυρούς που κρύβονται στο εσωτερικό του. Σε συνέντευξή της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ απέφυγε να απαντήσει λεπτομερώς στους λόγους που η Κάρι αποφάσισε να κρατήσει το διαμέρισμά της παρόλο που πλέον υποτίθεται ότι ζει με τον Mr. Big – όμως άφησε να εννοηθεί ότι είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Δεν χρειάζεται να σας πούμε πόσο ανυπομονούμε να μάθουμε περισσότερα.

Η Σαμάνθα ποτέ δεν πεθαίνει

Τουλάχιστον, μέχρι στιγμής. Παρά το γεγονός ότι η Κιμ Κατράλ ανακοίνωσε ότι δεν θα επιστρέψει στη σειρά, η παραγωγή αποφάσισε να της αφήσει ανοιχτή την πόρτα για το μέλλον (ήδη υπάρχουν ψίθυροι ότι το And Just Like That θα ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν). Έτσι, αντί να επιλέξει την εύκολη λύση του «θανάτου» της Σαμάνθα, θα εξηγήσει με άλλο τρόπο την απουσία της. Στο κάτω-κάτω, οι φιλίες τελειώνουν και οι άνθρωποι απομακρύνονται. Εκτός από τις ελπίδες που μας δημιουργεί για το μέλλον, αυτή η εξέλιξη υπόσχεται να κάνει και πιο ενδιαφέρον το σενάριο, που ούτως ή άλλως έχει τη φιλία στο επίκεντρο.

