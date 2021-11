Η νέα παραλλαγή Όμικρον, ή αλλιώς η B.1.1.529, εντοπίστηκε στις χώρες της Νοτίου Αφρικής, και αρχικά έγινε γνωστή ως μετάλλαξη Μποτσουάνα. Ο ΠΟΥ στην προσπάθειά του να αποφύγει το στίγμα για τις χώρες στις οποίες πρωτοεμφανίζονται οι μεταλλάξεις, αποφάσισε να δίνει ουδέτερα ονόματα σε αυτές, χρησιμοποιώντας γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου.

Ωστόσο, η απόφαση του οργανισμού να ονομάσει την νέα παραλλαγή Όμικρον ξάφνιασε αρκετούς καθώς «προσπέρασε» τα γράμματα «Νι» και «Ξι». Ο ΠΟΥ απαριθμεί άλλες πέντε «παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία» και ακόμα δύο «παραλλαγές ενδιαφέροντος», με την τελευταία από αυτές να ονομάζεται Μι.

you don’t need to be a Greek Alphabet expert to work out why WHO would skip from Nu to Omicron, avoiding Xi…. pic.twitter.com/iTXmuyriWr — Jim Pickard (@PickardJE) November 26, 2021

Γιατί προσπέρασε το Νι και το Ξι

Πάντως, ενώ ο ΠΟΥ δεν έχει εκδώσει επίσημη εξήγηση, ένας αξιωματούχος του φορέα που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας με πολλούς δημοσιογράφους, είπε ότι η επιλογή ήταν πράγματι εσκεμμένη: Το γράμμα Νι ενδεχομένως να συγχέεται με τη λέξη «νέο» και το Ξι για να «αποφευχθεί ο στιγματισμός μιας περιοχής», σύμφωνα με συντάκτη της βρετανικής εφημερίδας «Telegraph».

A WHO source confirmed the letters Nu and Xi of the Greek alphabet had been deliberately avoided. Nu had been skipped to avoid confusion with the word «new» and Xi had been skipped to «avoid stigmatising a region», they said. All pandemics inherently political! — Paul Nuki (@PaulNuki) November 26, 2021

Ένας δημοσιογράφος της αμερικανικής εφημερίδας «Washington Examiner» έδωσε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος τον αξιωματούχο του ΠΟΥ, και τόνισε το Ξι ήταν «ένα κοινό επώνυμο και οι βέλτιστες πρακτικές του οργανισμού για την ονομασία της νόσου προτείνουν την αποφυγή προσβολής σε οποιοδήποτε πολιτισμικό, κοινωνικό, εθνικό, περιφερειακό, επαγγελματικό και εθνικό επίπεδο». Ακόμα, η αγγλική μεταγραφή του Ξι (Xi) μπορεί να μπερδευτεί με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping).