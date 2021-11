O Bρετανός ηθοποιός με τα έντονα ζυγωματικά και το παγερό γαλάζιο βλέμμα δεν είναι απλά ένας από τους πιο περιζήτητους κινηματογραφικούς ηθοποιούς τόσο στη Βρετανία όσο και στην Αμερική, αλλά μια υπολογίσιμη δύναμη στα κινηματογραφικά στούντιο, την τηλεόραση και το θέατρο.

Ο υπερήρωας Κάμπερμπατς

Το Spider-Man: No Way Home σε λιγότερο από ένα μήνα θα βρίσκεται στους κινηματογράφους και οι θαυμαστές είναι απίστευτα ενθουσιασμένοι για να δουν πως ακριβώς θα συνεχιστεί η ιστορία του υπερήρωα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Η ταινία θα δει τον Peter Parker / Spider-Man (Τομ Χόλαντ) να ζητά τη βοήθεια του Stephen Strange / Doctor Strange (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) σε μια ένωση που προμηνύει μια «χορταστική» περιπέτεια. Ενώ το No Way Home απέχει πολύ από την πρώτη επιδρομή του Κάμπερμπατς στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, σηματοδοτεί μια από τις πιο απροσδόκητες επιδρομές του στο σύμπαν των ηρώων.

Η σέξι πλευρά του Doctor Strange

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς μπορεί να είναι το μεγαλύτερο αστέρι στον κόσμο μόλις τώρα. Κάτι που είναι καλό: Σημαίνει ότι «η κουλτούρα μας ωριμάζει και δεν θεωρεί πλέον την κλασική καλή εμφάνιση πρωταρχικής σημασίας. Ο Καντ έκανε διακρίσεις μεταξύ πραγμάτων που είναι προφανώς όμορφα επειδή μπορούμε να δούμε ότι είναι όμορφα και πράγματα που είναι υπέροχα επειδή απαιτούν μια διανοητική απάντηση. Το υπέροχο τελικά θριαμβεύει», αυτό φαίνεται πως ισχύει με τον ηθοποιό.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Κάμπερμπατς γδύθηκε, γοήτευσε και έκανε σεξ αρκετές φορές επί σκηνής. Η κάθε εμφάνιση του αποθεώνεται από πλήθη γυναικών (γνωστές και ως Cumberbitches) και παρόλο που μπορεί να μην μοιάζει με τον τυπικό σας καρδιοκατακτητή, είναι σίγουρα ένας άνδρας που μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τη σέξι πλευρά του, σαν ένας Μαρκ Ντάρσι του 2021.

Και σαν να χρειαζόσουν άλλον έναν λόγο για να λατρεύεις τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο ίδιος γνωρίζει απίστευτα καλά τις «σούπερ» δυνάμεις του κονσίλερ.

«Το μακιγιάζ είναι υπέροχο πράγμα τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες», είπε μέσω του The Cut. Ο Βρετανός ηθοποιός και καρδιοκατακτητής έδωσε τα εύσημα του στην τέχνη του μακιγιάζ στις Χρυσές Σφαίρες, όπου το χρησιμοποίησε για να καλύψει το τζετ λαγκ του. «Κυριολεκτικά προσγειώθηκα περίπου μια ώρα πριν ξεκινήσει η τελετή», πρόσθεσε.

Αν και δεν ήταν ο μόνος ντυμένος με σμόκιν κύριος που φόρεσε το πρόσωπό του για την επίδειξη των βραβείων εξακολουθεί να είναι μια σχετικά εκπληκτική ομολογία από έναν από τους ισχυρούς στρέιτ άνδρες του Χόλιγουντ. αρχηγός. Αυτό, όχι εν όψει του γεγονότος ότι το φοράει, αλλά απλώς επειδή είναι τόσο πρόθυμος να μιλήσει γι’ αυτό.

Ελπίζουμε ότι ο Κάμπερμπατς θα εμπνεύσει άλλους ηθοποιούς να είναι εξίσου ειλικρινείς σχετικά με τις τελετουργίες της ομορφιάς τους, μιας και πρέπει να υπάρξει εξίσου μεγάλη διαφάνεια στο θέμα για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες.

