«Η ομάδα που περάσαμε μαζί όλο το καλοκαίρι στο διασωστικό καράβι Geo Barents των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, πραγματοποίησε πολύ δύσκολη διάσωση και κατάφερε να βγάλει 99 ανθρώπους ζωντανούς μέσα από βάρκα που βούλιαζε», γράφει ο Ιάσονας Αποστολόπουλος σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

To διασωστικό καράβι Geo Barents των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, διέσωσε 99 ανθρώπους από βάρκα που βούλιαζε. Παρά τις προσπάθειες, δέκα ναυαγοί βρέθηκαν νεκροί από το ποδοπάτημα και την ασφυξία.

«Stop your engine. This is Libyan Navy, we will shoot you.»

Yesterday, the so-called Libyan Coast Guard repeatedly threatened to shoot at the #SeaWatch4.

In addition, the patrol boat illegally ordered us to leave the area of operation. pic.twitter.com/nDPQp2adr5

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) November 19, 2021