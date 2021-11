Τον εντοπισμό δέκα πτωμάτων μεταναστών, οι οποίοι πέθαναν από ασφυξία, σε ένα υπερπλήρες πλοιάριο στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, ανακοίνωσαν οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF).

Το «Geo Barents», το πλοίο διάσωσης της μη κυβερνητικής οργάνωσης, περισυνέλεξε 99 μετανάστες ζωντανούς, διευκρίνισε χθες Τρίτη το βράδυ.

«Στον πάτο της ξύλινης, γεμάτης βάρκας βρέθηκαν νεκροί δέκα άνθρωποι», έγραψαν στο Twitter οι MSF.

At 3am approx,after a distress call from @alarm_phone the #GeoBarents rescued 62ppl from an overcrowded wooden boat in the Libyan SAR zone.The darkness and the precarious conditions of the boat made the rescue difficult, but everyone is now safely on board. Photo @vynguyenhoang pic.twitter.com/cWriZI58Xt

— MSF Sea (@MSF_Sea) November 16, 2021