Αν και ο Jay-Z πεισματικά δεν είχε λογαριασμό στο Instagram, αποφάσισε να δημιουργήσει έναν την Τρίτη.

Η πρώτη φωτογραφίας που έχει ποστάσει ο διάσημος ράπερ και μεγιστάνας στο Instagram αφορά την ταινία The Harder They Fall, που είναι πλέον διαθέσιμη στο Netflix και ο ίδιος είναι συμπαραγωγός. Μάλιστα, ένα από τα comments που πήρε η φωτογραφία του ήταν ένα emoji που χαιρετάει από τον Mark Zuckerberg, ενώ ο CEO του Instagram, Adam Mosseri, τον καλωσόρισε γράφοντας κάτω από την φωτογραφία του Welcome (δηλ. καλωσήρθες).

Μέσα σε λιγότερο από μια μέρα, ο Jay-Z έχει 1,8 εκατ. followers και ακολουθεί μόνο ένα άτομο, την Beyoncé

Μπορεί η εντυπωσιακή σύζυγός του και τραγουδίστρια Beyonce να μετρά στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης 216 εκατομμύρια followers, ωστόσο και ο ίδιος έκανε δυνατή αρχή και σε λίγες ώρες άγγιξε το 1.4 εκατομμύριο ακόλουθους και φυσικά έπεται και συνέχεια.