Ίσως να μην μάθουμε ποτέ από πού προήλθε ο κοροναϊός, εκτιμούν τώρα οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ωστόσο καταλήγουν στο συμπέρασμα πως δεν δημιουργήθηκε ως βιολογικό όπλο.

Όπως σημειώνει το BBC, στην αναθεωρημένη εκτίμηση του Office of the US Director of National Intelligence (ODNI) για την προέλευση του κοροναϊού αναφέρεται ότι η μετάδοση στον άνθρωπο από κάποιο ζώο και το «ατύχημα» σε εργαστήριο είναι οι πιο πιθανές υποθέσεις για την εξάπλωση του ιού.

Όμως, δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να υπάρξει βέβαιο συμπέρασμα.

Δεν γνώριζαν στην Κίνα;

Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι οι κινεζικές αρχές δεν γνώριζαν για την ύπαρξη του ιού πριν από το πρώτο κύμα κρουσμάτων, στην πόλη Ουχάν, στα τέλη του 2019. Όμως, σημειώνει ότι η Κίνα εξακολουθεί να δυσκολεύει τις έρευνες και να αντιστέκεται στην παροχή πληροφοριών.

Οι κινεζικές αρχές έχουν συνδέσει τα πρώτα κρούσματα του κοροναϊού με την αγορά θαλασσινών της Ουχάν, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να θεωρούν ότι ο ιός πέρασε στον άνθρωπο από τα ζώα.

Όμως, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης φέτος, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο ιός ενδεχομένως να «ξέφυγε» κατά λάθος από το εργαστήριο της Oυχάν.

Η κινεζική πρεσβεία της Ουάσιγκτον απάντησε πως «οι κινήσεις όπου οι ΗΠΑ στηρίζονται στον μηχανισμό υπηρεσιών αντί για τους επιστήμονες για να εντοπίσουν την προέλευση του κορoνaϊού είναι μία πολιτική φάρσα» και μίλησε για προσπάθειες πολιτικοποίησης του θέματος.

Μέχρι στιγμής, στον πλανήτη, έχουν καταγραφεί περίπου 240 εκατ. κρούσματα του κορoναϊού και πάνω από 4,9 εκατ. θάνατοι.