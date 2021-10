Οι Μέμφις Γκρίζλις ανάγκασαν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στην πρώτη τους ήττα στη φετινή σεζόν(104-101) στην ματσάρα της βραδιάς.

Σε ένα από τα πολλά χάιλαιτς της αναμέτρησης, πρωταγωνιστής ήταν ο Στεφ Κάρι, ο οποίος ευστόχησε σε ένα… τρελό σουτ και προκάλεσε χαμό.

Δείτε το ασύλληπτο τρίποντο του Στεφ Κάρι στην αναμέτρηση των Γκρίζλις με τους Ουόριορς.

OH MY GOODNESS STEPH HOW ⁉️ pic.twitter.com/uCcaotCI4m

