Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής βρέθηκε η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να την αποχαιρετούν όρθιοι και με χειροκροτήματα.

Οι συνεδριάσεις των 27 «χωρίς την Άνγκελα είναι σαν τη Ρώμη χωρίς το Βατικανό ή το Παρίσι χωρίς τον Πύργο του Άιφελ», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στον αποχαιρετιστήριο λόγο του.

Στον ίδιο τόνο κινήθηκαν και οι δηλώσεις των υπόλοιπων Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι επαίνεσαν την συμβολή της Άνγκελα Μέρκελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 16 χρόνια.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τίμησαν την Γερμανίδα καγκελάριο, προσφέροντας της ένα αποχαιρετιστήριο δώρο.

Η Μέρκελ, όπως και ο Σουηδός πρωθυπουργός, Στέφαν Λεβέν, του οποίου ομοίως είναι η τελευταία Σύνοδος, έλαβαν ένα γυάλινο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον David M. Herszenhorn του Politico πρόκειται για μια καλλιτεχνική απεικόνιση του κτιρίου Europa.

The artistic rendition of the European Council Europa Building. Perhaps to be forever known as the «Merkel Miniature?» pic.twitter.com/bQwkHlBUgf

