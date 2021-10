Σχεδόν 500.000 εμπορευματοκιβώτια ή σχεδόν 12 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι προϊόντων δεν μπορούν να μετακινηθούν από το λιμάνι του Λος Αντζελες, το οποίο είναι το μεγαλύτερο των ΗΠΑ.

Η συμφόρηση, η οποία παρατηρείται το τελευταίο διάστημα με τα εμπορεύματα καθηλωμένα εκεί, είναι σχεδόν πρωτοφανής στα χρονικά, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Businessinsider.com.

Tο Λος Αντζελες είχε την περασμένη Τρίτη, λόγου χάριν, 19 τεράστια πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη σειρά για να ελλιμενιστούν, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μετέφερε 16.022 εξ αυτών. Πρόκειται για εμπορευματοκιβώτια μήκους 20 ποδών, δηλαδή σχεδόν 6,09 μέτρων.

Ο λόγος είναι πως οι λιμένες λειτουργούν μόλις στο 60% έως και 70% της δυνατότητάς τους, διότι ως ένα βαθμό τα πλοία που μεταφέρουν τα προαναφερθέντα εμπορευματοκιβώτια είναι σε μέγεθος διπλάσια ή τριπλάσια από τα αντίστοιχα πριν από 10-15 χρόνια.

Οπως εξηγεί ο Κιπ Λουτίτ, εκτελεστικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Ναυτιλίας της νότιας Καλιφόρνιας, «ακριβώς λόγω του μεγέθους τους αυτού χρειάζονται περισσότερο χρόνο για εκφόρτωση, όπως και πιο πολλά φορτηγά, τρένα, καθώς και περισσότερες αποθήκες για να τοποθετηθούν τα προϊόντα».Την Τρίτη, στα λιμάνια της νότιας Καλιφόρνιας υπήρχαν 90 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκ των οποίων τα 63 ανέμεναν να ελλιμενιστούν. Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός τους ήταν πέραν του προ-πανδημικού μέσου όρου, ο οποίος διαμορφωνόταν στο μηδέν έως και ένα αγκυροβολημένο πλοίο.

Λόγω του όγκου των σκαφών, τα οποία τελούν σε σειρά προτεραιότητας, ορισμένα βρίσκονται 20 μίλια μακριά από την ακτή, ούτως ώστε οι θαλάσσιες λωρίδες να είναι ανοικτές, όπως τονίζει ο Λουτίτ. Υπό τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, μπορεί τα εν λόγω σκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για ένα μήνα, όπως δείχνουν τα δεδομένα του Χρηματιστηρίου Ναυτιλίας.

Τα λιμάνια στη νότια Καλιφόρνια, το Λος Αντζελες και το Λονγκ Μπιτς, δεδομένου ότι αποδίδουν στο 60%-70% των δυνατοτήτων τους, έχουν ένα σοβαρότατο μειονέκτημα, όπως επισημαίνει στην εφημερίδα Wall Street Journal ο Ούφε Εστεργκάαρντ, πρόεδρος για τη Βόρεια Αμερική στον γερμανικό ναυτιλιακό κολοσσό Hapag Lloyd.

Ορισμένες ώρες την ημέρα είναι κλειστά, ενώ δεν εργάζονται τις Κυριακές, οπότε η ομαλή ροή της φόρτωσης και εκφόρτωσης διακόπτεται. Συν τοις άλλοις, δεν μπορούν να συντονιστούν με την κίνηση των λιμένων σε νοτιοανατολική Ασία και Ευρώπη, οι οποίοι αποστέλλουν εμπορεύματα 24 ώρες το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα.

