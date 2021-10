Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις με την Άγκυρα να εκδίδει νέα Navtex, αυτή τη φορά στην περιοχή κίνησης του Nautical Geo.

H Navtex αυτή θα έχει διάρκεια από αύριο 7 Οκτωβρίου για μια μέρα, ήτοι μέχρι τις 8 Οκτωβρίου.

Δείτε τη Navtex

TURNHOS N/W : 0905/21

(Antalya NAVTEX Station)

(Published Date: 06-10-2021

15:35)

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVAL TRAININGS, FROM

070400Z OCT 21 TO 082100Z

OCT 21 IN AREA BOUNDED

BY;

34 31.00 N – 031 02.00 E

34 31.00 N – 032 12.00 E

33 48.00 N – 032 12.00 E

33 48.00 N – 031 02.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE

082200Z OCT 21.

Επιρρίπτει εκ των προτέρων την ευθύνη σε Ελλάδα και Κύπρο

Η Τουρκία απειλεί ευθέως με θερμό επεισόδιο όπως σαφώς προκύπτει από την προ ημερών ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών με την οποία επιχειρεί να επιρρίψει εκ των προτέρων στην Ελλάδα και στην Κύπρο την ευθύνη για την ένταση που… προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί στην περιοχή, απαιτώντας την ακύρωση νόμιμων δραστηριοτήτων στην Κυπριακή ΑΟΖ, που αφορούν τις έρευνες του Nautical Geo για τη χαρτογράφηση της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο αγωγός East Med.

Ταυτόχρονα η Τουρκία δεν περιορίζεται στα λόγια. Όπως έγινε το περασμένο Σάββατο γνωστό, την Πέμπτη το πρωί στην Ικαρία με ευθυνη της Τουρκίας φτάσαμε μια ανάσα από ατύχημα ανάλογο των Ιμίων, με θύμα τότε τον σμηναγό Κωνσταντίνο Ηλιάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την προηγούμενη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια των αερομαχιών Τούρκος πιλότος μαχητικού προχώρησε σε επικίνδυνη διασταύρωση με ελληνικό F-16 κατά τη διάρκεια αναχαίτισης.

Συνολικά 8 τουρκικά F-16 σε σχηματισμό τεσσάρων ζευγαριών, εκ των οποίων τα 6 οπλισμένα, παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο ανάμεσα από Χίο – Σάμο. Οχτώ ελληνικά μαχητικά – όλα οπλισμένα – που βρίσκονταν στον αέρα ξεκίνησαν τις διαδικασίες αναχαίτισης.

Την Πέμπτη το πρωί, μπήκαν στον ελληνικό εναέριο χώρο ενα ζευγάρι τούρκικων μαχητικών, ενώ την ίδια ώρα απογειώθηκε ένα αντίστοιχο ελληνικό ζευγάρι μαχητικών F-16. Τα ελληνικά μαχητικά αναχαίτισαν τα τούρκικα ωστόσο, τα τούρκικα μαχητικά δεν υπάκουσαν στις εντολές με αποτέλεσμα να γίνει εμπλοκή. Οι δύο πλευρές προέβησαν σε αερομαχίες, ωστόσο το ένα τούρκικο μαχητικό έκανε μία απότομη κίνηση, και πέρασε μπροστά από το ελληνικό πρόλαβε τα χειρότερα.