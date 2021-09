Λάβα και στάχτες εκλύονται από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στο νησί Λα Πάλμα, με τις Αρχές να εκκενώνουν τους γύρω οικισμούς.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί υψηλή σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και νωρίτερα σήμερα οι αρχές είχαν αρχίσει να εκκενώνουν κατοικημένες ζώνες κοντά στο ηφαίστειο, απομακρύνοντας σε πρώτη φάση ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας και ορισμένα ζώα από φάρμες. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει εδώ και ημέρες τους κατοίκους να είναι έτοιμοι για να φύγουν.

Volcano erupts on the Spanish island of La Palma this afternoon. About 45 people have been evacuated. I’ve been there & hope everyone stay safe. Could it cause #tsunami or be a danger to aviation. Not yet.#avgeek #volcano #LaPalma #spain #volcanLaPalma #ClimateCrisis #nature pic.twitter.com/HRqrJrNtBK

