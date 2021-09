Η Ιωάννα Παλιοσπύρου «ταρακούνησε» τη χώρα το πρωί της Τετάρτης όταν έφτασε στο δικαστήριο, 16 μήνες μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι από την 37χρονη κατηγορούμενη, η οποία έχει ομολογήσει την ειδεχθή πράξη της.

Η νεαρή γυναίκα έχει συγκλονίσει τόσο με το προσωπικό της δράμα όσο και με την αξιοπρεπέστατη στάση της, την ώρα που ο αγώνας της για επαναφορά σε μια όσο το δυνατόν κανονική ζωή είναι ιδιαίτερα δύσκολος.

Στη «μάχη» αυτή έχει ριχτεί από την πρώτη στιγμή η πρώην τηλεπαρουσιάστρια και προσωπική φίλη της, Αννίτα Ναναθαήλ, η οποία μέσω μεγάλης πλατφόρμας του εξωτερικού που αφορά δωρεές σε άτομα που χρήζουν βοήθειας, καλεί όσους θέλουν να συνεισφέρουν οικονομικά.

Στην πλατφόρμα είχε κάνει δωρεά και η ελληνικής καταγωγής παρουσιάστρια Μαρία Μενούνος με το ποσό των 1.000 δολαρίων, ενώ την προσπάθεια είχε στηρίξει δημοσίως και η συγγραφέας – αρθρογράφος Αριάννα Χάφινγκτον.

This is awful. Pls Help Acid Attack Victim Ioanna Paliospirou https://t.co/Q0771tmtG4

— MARIA MENOUNOS (@mariamenounos) January 7, 2021